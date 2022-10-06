Госдума призвала Следственный комитет России изучить вопрос снабжения тыла | 360°

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Госдума призвала Следственный комитет России изучить вопрос снабжения тыла

Главы комитетов Госдумы призвали СК разобраться с проблемой снабжения тыла

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Главы комитетов Госдумы по обороне Андрей Картаполов и безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев попросили СК разобраться с вопросом снабжения тыла. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал депутат Андрей Гурулев.

Он сообщил, что Картаполов и Пискарев написали письмо генеральному прокурору Игорю Краснову. Сам Гурулев — член комитета Госдумы по обороне.

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«Финансирование тыла производилось в прошлом в полном объеме», — отметил он.

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Депутат задался вопросом о местонахождении выделенных средств. Он сказал, что Картаполов и Пискарев попросили Краснова разобраться с этим вопросом.

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. Ее анонсировал президент государства Владимир Путин в видеообращении к населению. Позднее он подписал несколько указов, определяющих категории граждан, которым положена отсрочка. Среди них уже есть сотрудники СМИ и IT, а также ряд студентов высших учебных заведений.

Частичная мобилизация в РФ

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