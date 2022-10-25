Госдума предупредила о последствиях для всего мира от взрыва «грязной бомбы» на Украине | 360°

Спецоперация 25 октября 2022, 13:02 Госдума предупредила о последствиях для всего мира от взрыва «грязной бомбы» на Украине Депутат Слуцкий: последствия от взрыва «грязной бомбы» на Украине наступят для всего мира РИА "Новости"

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Катастрофические последствия для всего мира, включая США, наступят в случае применения «грязной бомбы» на Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Государственной думы Леонид Слуцкий.

«Последствия от взрыва „грязной бомбы“ могут наступить и для США, и для всего мира. Россия делает все, чтобы не допустить катастрофы, предупредив мировое сообщество», — отметил он.

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Парламентарий подчеркнул, что попытки западных стран замолчать или замять тему поставят их на одну доску с киевскими ядерными террористами.

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«У них снова пошли в ход нелепые предупреждения России о „серьезных последствиях“ в случае использования ядерного оружия», — добавил Слуцкий.

Ранее сообщалось, что власти Украины рассматривают вероятность использования «грязной бомбы», состоящей из ядерного заряда малой мощности, радиоактивных веществ и взрывчатки, писал RT.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что случай использования боевиками такого вооружения будет расценен как акт ядерного терроризма.