Важное 10 ноября 2022, 12:14 Госдума приняла закон о статусе ветерана для добровольцев Госдума приняла закон, наделяющий добровольцев в СВО статусом ветерана боевых действий РИА «Новости»

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Депутаты Госдумы на пленарном заседании в четверг приняли закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, которые участвуют в спецоперации на Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента.

В пояснительной записке говорится, статус ветерана полагается гражданам, поступившим на службу в созданные добровольческие формирования и участвующие в зоне специальной операции на Украине.

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Также документ предусматривает присвоение статуса инвалида боевых действий лицам, получившим увечья при выполнении поставленных задач в зоне специальной операции.

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«Установить статус ветерана боевых действий лицам, получивших увечья или контузии при выполнении задач в зоне спецоперации», — сказано в сообщении.

Авторами инициативы стали спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа сенаторов и депутаты от всех фракций Думы, сообщил телеканал «Царьград».