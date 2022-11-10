10 ноября 2022, 12:14
Госдума приняла закон о статусе ветерана для добровольцев
Госдума приняла закон, наделяющий добровольцев в СВО статусом ветерана боевых действий
Депутаты Госдумы на пленарном заседании в четверг приняли закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, которые участвуют в спецоперации на Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента.
В пояснительной записке говорится, статус ветерана полагается гражданам, поступившим на службу в созданные добровольческие формирования и участвующие в зоне специальной операции на Украине.
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Также документ предусматривает присвоение статуса инвалида боевых действий лицам, получившим увечья при выполнении поставленных задач в зоне специальной операции.
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«Установить статус ветерана боевых действий лицам, получивших увечья или контузии при выполнении задач в зоне спецоперации», — сказано в сообщении.
Авторами инициативы стали спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа сенаторов и депутаты от всех фракций Думы, сообщил телеканал «Царьград».
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