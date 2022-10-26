Госдума и кабмин решили ввести статус ветерана для добровольцев на спецоперации | 360°

Спецоперация 26 октября 2022, 16:43 Госдума и кабмин решили ввести статус ветерана для добровольцев на спецоперации Володин заявил о решении Госдумы и кабмина установить статус ветерана для добровольцев СВО РИА "Новости"

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Государственная дума и правительство России совместно приняли решение о введении статуса ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в специальной военной операции (СВО). Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин со время обсуждения повестки в начале пленарного заседания, слова которого привела пресс-служба нижней палаты парламента.

Он отметил, что также речь идет о тех добровольно мобилизованных, кто был ранен на СВО. Володин пояснил, что такие граждане получат статус инвалида боевых действий.

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«Таким образом, добровольцы и члены их семей смогут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки, как и военнослужащие РФ», — подчеркнул спикер.

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Парламентарии от разных фракций уже поднимали подобный вопрос на рассмотрение. Володин предложил всем стать соавторами проекта и добавил, что сейчас нужно «не конкурировать, а объединяться».

Сегодня председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала, что отцов детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье не будут призывать в рамках частичной мобилизации. Также отсрочку получат мужчины, у которых есть двое детей и беременная жена сроком не менее 22 недель, сообщил RT.