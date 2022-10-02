Госдума готовит проект об отмене отсрочки от частичной мобилизации для депутатов | 360°

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Госдума готовит проект об отмене отсрочки от частичной мобилизации для депутатов

Милонов: Госдума подготовит проект, лишающий депутатов отсрочки от частичной мобилизации

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Государственная дума готовит проект, которая позволит депутатам отказаться от отсрочки от частичной мобилизации, если они захотят принять участие в специальной операции на Украине. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Виталий Милонов.

Милонов объяснил, что нынешнее законодательство дает членам парламента не участвовать в частичной мобилизации. Однако при участии в СВО на добровольной основе, к депутатам могут применить санкции из-за пропуска заседаний.

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«Мы обсуждали этот момент с Андреем Турчаком. Нужно сделать так, чтобы депутаты-добровольцы могли самомобилизироваться, не нарушая регламент Госдумы и не попадая под санкции», — сказал он.

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По словам депутата, в настоящее время члены парламента не могут оформить себе командировку  в зону боевых действий, так как подобная причина отсутствия на заседаниях не предусмотрена законом.

Также Милонов подчеркнул, что депутаты не получают денег за участие в специальной операции, выезжая за свои собственные средства.

Милонов в зоне спецоперации прикомандирован к противотанковой пушке МТ-12 и служит в должности старшего наводчика.

Госдума РФ

Депутаты

Специальная военная операция РФ на Украине

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