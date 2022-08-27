Гражданин США погиб во время боевых действий на Украине, сообщила газета Newsweek со ссылкой на заявление Госдепартамента США. Имя погибшего не назвали.

В Госдепе не захотели раскрывать информацию о гибели американца «из уважения к частной жизни». По данным СМИ, с начала конфликта на Украине погибло «около полудюжины» американских солдат, выступивших на стороне ВСУ.

На Украине находятся наемники из разных стран мира. Немецкая газета Spiegel опубликовала интервью с «солдатом удачи», который негативно высказался об украинском командовании. По его словам, многих отправляли на фронт без специальной подготовки. Украинское военное командование не думало об организации эвакуации наемников из опасных районов.

Участников Интернационального легиона ВСУ уличили в совершении тяжких преступлений. Они ведут себя как мародеры и грабят мирное население.