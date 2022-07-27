Госдеп США отправит Украине тепловизионные бинокли на 3 млн долларов

Власти США поставят пограничникам Украины партию 70 комплектов тепловизионных биноклей и треножных штативов от компании Pixels On Target. Общая стоимость контракта составила более 3,2 миллиона долларов, сообщил RT.

«В связи с острой и настоятельной необходимостью обеспечить надлежащую безопасность украинских границ, в частности восточной и северной, США направляют Государственной пограничной службе Украины тепловизионное оборудование», — сказано в документе Госдепа США.

Исполнителем контракта выбрали компанию Pixels On Target. Она передаст Украине 70 комплектов тепловизионных биноклей стоимостью почти 45 тысяч долларов каждый, а также треножные штативы. За это подрядчик получит более 3,2 миллиона долларов.

Одним из ключевых требований заказчика стала скорость поставки. Американские дипломаты рассчитывают, что бинокли поставят на Украину как можно скорее.