Госдеп огорчился из-за гибели британского наемника в ДНР

Государственный департамент США глубоко озабочен и огорчен из-за информации о смерти попавшего в плен войск Донецкой Народной Республики британского наемника Пола Ури. Об этом в Twitter написал пресс-секретарь ведомства Нед Прайс.

«Госдеп глубоко озабочен и огорчен в связи с гибелью Пола Ури, захваченного Россией британского гуманитарного работника», — написал он.

Наемник Ури участвовал в боевых действиях против жителей Донбасса в составе подразделений ВСУ и попал в плен. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова ранее сообщила, что наемник умер 10 июля из-за сердечной недостаточности, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

Морозова подчеркнула, что Ури являлся профессиональным наемником. Ранее он участвовал в боевых действиях в Ливии, Ираке и Афганистане.