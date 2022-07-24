Госдеп обвинил Россию в ударе по порту в Одессе

Россия является причастной в атаке по порту Одессы, США решительно осуждают подобные действия со стороны российских военных. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, его слова привела пресс-служба дипломатического ведомства.

«Россия пытается лишить Украину экономической жизнеспособности, США осуждают эту атаку», — заявил он, не приведя доказательств.

По словам главы дипведомства, атака на порт в Одессе является нарушением достигнутых ранее договоренностей и ставит под угрозу международную продовольственную безопасность.

Накануне по порту в Одессе неизвестные нанесли ракетный удар. Министерство обороны Турции заявило, что с ним связались российские коллеги и заявили о своей непричастности к удару.

Ранее Россия подписала трехстороннее соглашение по вывозу украинского зерна через порты Черного моря.