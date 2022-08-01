Горняков вывели на поверхность из шахты Абакумова в ДНР после атаки ВСУ

Всех горняков с обесточенной в результате атаки ВСУ шахты имени Абакумова доставили на поверхность. Об этом сообщило Министерство угля и энергетики ДНР в Telegram.

«В 01:15 все горняки шахты имени Абакумова подняты на поверхность. Пострадавших нет», — сказано в сообщении.

Накануне представители министерства заявили, что шахта имени Скочинского и шахта имени Абакумова остались без света из-за обстрела Донецка со стороны украинских сил. Под землей оставались по крайней мере 70 человек. Позже в ведомстве уточнили, что с шахты имени Скочинского людей подняли на поверхность, никто не пострадал.

Несколькими дня ранее ВСУ обесточили Восточный ствол шахты имени А. Ф. Засядько в Киевском районе Донецка. В момент обстрела под землей находились 33 горняка, никто из них не пострадал.