Горняки из обесточенной шахты в Донецке вышли на поверхность

Все горняки из обесточенной шахты имени Засядько в Донецке выбрались на поверхность. Никто не пострадал. Об этом сообщило Министерство угля Донецкой Народной Республики.

По данным ведомства, шахту обстреляли украинские военные. В ней находились 77 человек.

«Все горняки шахты имени Засядько подняты на поверхность, пострадавших нет», — уточнили в министерстве.

Ранее Народная милиция ЛНР эвакуировала около 50 жителей села Тошковка из зоны боевых действий. По данным ведомства, люди были вынуждены прятаться в подвале шахты, а «националисты не давали им выходить, по сути, укрываясь ими как живым щитом».

Отряды Народной милиции помогли мирным жителям уехать в безопасное место. Кроме того, военнослужащие ЛНР смогли взять под контроль деревни Видроження и Медная Гора.