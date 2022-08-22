Горловка и Озеряновка ДНР попали под обстрел ВСУ ранним утром

ВСУ за 25 минут совершили три обстрела территории Донецкой Народной Республики. Ранним утром 22 августа под удар попали Горловка и Озеряновка.

Из сводки представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня следует, что в 06:45м со стороны населенного пункта Дружба обстреляли Центрально-городской район Горловки. ВСУ выпустили девять снарядов калибром 152 миллиметра. Через семь минут Горловку начали обстреливать со стороны Дылеевки — выпустили еще шесть снарядов. А в 07:10 со стороны Новгородского ударили по Озеряновке (пять снарядов).

Ранее, в 03:45, ВСУ обстреляли Буденовский и Ленинский районы Донецка (10 снарядов).

Накануне стало известно, что при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали шесть мирных жителей. Под огнем оказался центр города. Повреждено насколько жилых домов, пострадала квартира ветерана Великой Отечественной войны Григория Белана. Без электричества остались более шести тысяч местных жителей.