Маслоэкстракционный завод и элеватор с семенами загорелись в населенном пункте Пологи Запорожской области Украины после активных обстрелов со стороны украинской армии. Об этом написало РИА «Новости».

Сельскохозяйственное предприятие находится в 12 километрах от фронтовой линии. Сообщается, что пожар на заводе продолжается уже четвертую неделю подряд, однако известно о нем стало лишь 26 июня.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что атомная электростанция в Энергодаре отойдет в управление России. В настоящее время АЭС находится под надежной охраной российских военнослужащих.

Также власти Запорожья приступили к уборке озимой пшеницы. По их прогнозам, объем урожая составит около двух тонн зерна.