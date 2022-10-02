Горелка и шоколадка. Боец ВС РФ рассказал, что поднимает настроение на передовой | 360°

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Образование
02 октября 2022, 19:47
Сборная России заняла первое место на международной астрономической олимпиаде
Власть
02 октября 2022, 19:19
Названы сроки организации отделений Социального фонда и ОМС в новых субъектах
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Мир
02 октября 2022, 19:09
Зеленского обвинили в приближении ядерной войны
Мир
02 октября 2022, 19:05
Посетивший Донбасс бывший французский военный заявил, что на него покушались агенты СБУ
Мир
02 октября 2022, 19:03
Мособлсуд рассмотрит жалобу на приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер
Здоровье
02 октября 2022, 19:00
Поляков попросили не употреблять йод из-за страха радиации. Бездумный прием вещества приведет к отравлению
Армия
02 октября 2022, 18:59
Учебные стрельбы мобилизованных россиян сняли на видео
Мир
02 октября 2022, 18:56
Новак допустил возможность ремонта «Северных потоков»
Общество
02 октября 2022, 18:42
Граждане ЛНР и ДНР начнут получать российские паспорта со дня принятия республик в состав страны