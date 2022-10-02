Горелка и шоколадка. Боец ВС РФ рассказал, что поднимает настроение на передовой | 360°

Все новости

Образование

02 октября 2022, 19:47

Сборная России заняла первое место на международной астрономической олимпиаде

Власть

02 октября 2022, 19:19

Названы сроки организации отделений Социального фонда и ОМС в новых субъектах

Реклама

Мир

02 октября 2022, 19:09

Зеленского обвинили в приближении ядерной войны

Мир

02 октября 2022, 19:05

Посетивший Донбасс бывший французский военный заявил, что на него покушались агенты СБУ

Мир

02 октября 2022, 19:03

Мособлсуд рассмотрит жалобу на приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер

Здоровье

02 октября 2022, 19:00

Поляков попросили не употреблять йод из-за страха радиации. Бездумный прием вещества приведет к отравлению

Армия

02 октября 2022, 18:59

Учебные стрельбы мобилизованных россиян сняли на видео

Мир

02 октября 2022, 18:56

Новак допустил возможность ремонта «Северных потоков»

Общество

02 октября 2022, 18:42

Граждане ЛНР и ДНР начнут получать российские паспорта со дня принятия республик в состав страны

Эксклюзив

02 октября 2022, 18:38

Горелка и шоколадка. Боец ВС РФ рассказал, что поднимает настроение на передовой

Боец ВС РФ: на передовой шоколадка сразу поднимает настроение

Читать 360tv в

Московская область передала очередную партию гуманитарной помощи для российских военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине. Собранную жителями Подмосковья бытовую химию и еду уже отправили на передовую. Военнослужащий ВС РФ рассказал «360», чему солдаты радуются больше всего.

Военнослужащим, которые находятся непосредственно в окопах на линии соприкосновения, нужны средства гигиены. Еще один важный пункт — возможность подогреть себе пищу.

Реклама

«Маленькие газовые горелки, незаметные для противника. Это не всем необходимо, а именно тем, кто выполняет боевую задачу, находится далеко от магазинов», — пояснил российский военный.

Реклама

Проблем со снабжением, обратил он внимание, в армии нет. Иногда бойцам просто нужно привести себя в порядок, сменить белье или поднять настроение.

«Главное, чтобы с тобой каши готовые были — подогрел и съел. <…> Та же шоколадка настроение поднимает сразу. Человек понимает, что не брошен и о нем все вспоминают. Водичку лучше [передавать] в маленьких бутылках. Так удобнее», — заключил военнослужащий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что обеспечение мобилизованных всем необходимым — основная задача для региона.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама