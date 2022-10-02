Горелка и шоколадка. Боец ВС РФ рассказал, что поднимает настроение на передовой | 360°

Эксклюзив 02 октября 2022, 18:38 Поделиться Telegram

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Viber Горелка и шоколадка. Боец ВС РФ рассказал, что поднимает настроение на передовой Боец ВС РФ: на передовой шоколадка сразу поднимает настроение РИА «Новости»

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Московская область передала очередную партию гуманитарной помощи для российских военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине. Собранную жителями Подмосковья бытовую химию и еду уже отправили на передовую. Военнослужащий ВС РФ рассказал «360», чему солдаты радуются больше всего.

Военнослужащим, которые находятся непосредственно в окопах на линии соприкосновения, нужны средства гигиены. Еще один важный пункт — возможность подогреть себе пищу.

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«Маленькие газовые горелки, незаметные для противника. Это не всем необходимо, а именно тем, кто выполняет боевую задачу, находится далеко от магазинов», — пояснил российский военный.

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Проблем со снабжением, обратил он внимание, в армии нет. Иногда бойцам просто нужно привести себя в порядок, сменить белье или поднять настроение.

«Главное, чтобы с тобой каши готовые были — подогрел и съел. <…> Та же шоколадка настроение поднимает сразу. Человек понимает, что не брошен и о нем все вспоминают. Водичку лучше [передавать] в маленьких бутылках. Так удобнее», — заключил военнослужащий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что обеспечение мобилизованных всем необходимым — основная задача для региона.

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