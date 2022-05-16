В трудные минуты творчество помогает оставаться человеком и видеть красоту в мире. Несмотря на обстрелы все эти восемь лет, модельеры в Донбассе не переставали работать и создавать патриотические коллекции. О творчестве в непростое время «360» рассказала стилист-модельер, член Ассоциации дизайнеров Европы и России, обладательница премии Slava Zaitsev в номинации «Высокая мода» Светлана Топалова.

Далее — прямая речь.

Творчество в непростое время

Ко мне всегда относились и относятся положительно. В 2014 и 2015 годах я ездила в Грецию и Италию по конкурсным предложениям, и меня сильно поддерживали жители этих стран. В тот момент в Донецке шли первые боевые действия. Мир был в шоке от происходящего, и я получила большую поддержку. Люди удивлялись, как мы смогли сделать коллекцию в таких условиях.

Это был первый шок для всего мира. Я помню, как в Италии после показа мне жали руки. Это и сейчас происходит, потому что любая страна Европы точно так же поделена на два лагеря. Один из них поддерживает политику России, а другой — нет. Это было и восемь лет назад, и по сей день так происходит, когда узнают, что я из Донецка.

Если бы я не занималась творчеством, не занималась делом, которое я люблю, я бы, наверное, свихнулась в этой обстановке. Это единственное, что помогает оставаться человеком, видеть красоту, держать себя в руках, эмоционально быть более стрессоустойчивой

Я создаю красоту, точно так же девочки, которые со мной работают, и мои партнеры. В городе были страшные обстрелы, не было воды, была колоссальная психологическая и эмоциональная нагрузка. Единственное, где мы можем оттаять душой, как-то прийти в себя — это наше творчество.

Коллекция одежды Светланы Топаловой.

Страница Светланы Топаловой во «ВКонтакте»

Под нами дрожала земля, раздавались взрывы. Под канонаду мы творили и снимали уникальные проекты. Именно там мы забывали обо всем и получали глоток воздуха, какой-то заряд положительной энергии, любви, всего самого доброго и лучшего, что существует в наше непростое время. Мы черпаем все это именно в творчестве. Как и любой творческий человек, мы не можем без этого жить. Мы погибнем, если не будем творить при любых обстоятельствах.

Поддержка близких помогает жить

На протяжении восьми лет я не уезжала из Донецка. Я знала, что мой город будет свободным. Я и сейчас убеждена и верю в это. Да, сейчас другие масштабы происходящего, другая обстановка. Но меня многое держит в этом городе. Это и коллектив, и студия, это, опять же, девушки, которые продолжают здесь творить.

Коллекция одежды Светланы Топаловой.

Страница Светланы Топаловой во «ВКонтакте»

Я хочу быть честной: у меня много раз возникало желание все бросить. У меня были и есть предложения, куда уехать, как дальше жить и заниматься работой. У меня есть люди, которые готовы оказать поддержку. Но здесь остаются мои близкие, которые были со мной все это время, и мы поддерживали друг друга. Поэтому мы и выжили в эти страшные времена.

Я не могу сказать, что я не уеду отсюда, я не могу сказать, что будет дальше. Все-таки три месяца быть без воды сложно, гуманитарная обстановка сложная

Не могу решиться на выезд, хотя меня очень часто приглашают. Недавно была на показе в Ростове-на-Дону, и мне предложили приехать, студию оборудовать и показы проводить. Это город, который живет очень ярко, есть много мероприятий, где бы я была полезна. Там есть перспективы, но мне сложно сделать этот шаг, и пока я нахожусь здесь.

Защита, которую ждали

У меня есть четкая гражданская позиция, которую я везде отстаиваю и демонстрирую. На мероприятиях я представляю даже не Донецк, а весь Донбасс. Я горжусь Россией, я — русская. У меня русские прадеды, деды, я донская казачка по происхождению. Видимо, даже на генетическом уровне я поддерживаю и люблю Родину.

Страница Светланы Топаловой во «ВКонтакте»

Я поддерживаю президента и спецоперацию. Было бы глупо, если бы у меня было иное мнение только потому, что я здесь прожила восемь лет. Это единственно правильное решение и ситуация, которая может что-то изменить в Донбассе.

Наконец-то пришла защита, которую мы ждали. Россия готова нас защитить. Нашу республику взяли под крыло

Восемь лет мы ждали этой защиты, и она пришла. Как я могу к этому относиться? Конечно, положительно. Но мы с украинцами — два славянских народа, которых стравили друг с другом. Но коль это неизбежно, коль так считает руководство России, президент, то я поддержу и буду до конца поддерживать такое решение.

Я считаю, что другого выхода нет, чтобы победить националистов, чтобы утвердить мир и поставить на место американцев. Как житель Донецка я благодарна России за поддержку и защиту.

Новые возможности для дизайнеров

Есть люди, которые помешаны на брендах. Им важна не сама сумка, а именно Chanel. Я считаю таких коллекционерами. Они как те, что собирают картины или антиквариат. Это дело престижа. Что потеряла Россия с их уходом? Возможно, исторический момент — нельзя прикоснуться к истории моды. Это все печально, но не критично и не смертельно.

Недавно я была на показе в Ростове-на-Дону, где представляли свои работы российские дизайнеры. Я ездила по миру и была на многих площадках мира. То, что показывают в Европе, меня разочаровывает. Это не мой стиль. Но в этом городе я увидела такие прекрасные изделия, технологии, ткани, крой, стилистику. Я была просто поражена, мне хотелось что-то приобрести: и сумки, и дутые куртки, и свитера, и спортивные костюмы, и модные ветровки.

Страница Светланы Топаловой во «ВКонтакте»

Я положительно отношусь к тому, что наша легкая промышленность наконец-то возродится.

У нас много талантливых дизайнеров. Наконец-то их заметят

Освободятся какие-то ниши, и мы заполним все своим творчеством, работой, подходом. Здорово прикоснуться к мэтрам моды.

Мы, дизайнеры, станем в один ряд и будем прославлять нашу Родину. Мы сделаем не хуже, а даже лучше зарубежных производителей.

Нам нужно гордиться нашей страной. Однако эта гордость была утрачена. Молодежи не привили чувство патриотизма, поэтому сейчас надо наверстать упущенное

Патриотическая коллекция

2014 и 2015 года для всех были шоковыми. Это сейчас беженцы побежали кто куда, а для нас это было привычным делом. В 2014 году из Донецка уехала половина населения. Люди отправились в другие города и страны, но каждый страдал и скучал по дому. В тот момент мне в голову и пришла мысль сделать свитшоты с изображениями нашего города. Я сделала это не для того, чтобы потешить или порадовать тех, кто уехал.

Во главе угла стояла благотворительность. Я продавала эти свитшоты и большую часть денег отдавала на благотворительность. Все вырученные средства передали нуждающимся

У нас покупали свитшоты во всем мире. Пересылать было тяжело. Мы отправляли одежду автобусом до Москвы, а дальше — во все точки мира. Вот такая была поддержка благодаря нашим дончанам, которые знали об этой акции и яро покупали одежду. Они знали, что деньги идут нуждающимся людям, которые остались в нашем городе. Проект назывался «Донецк, живи». Я очень горжусь им и этой коллекцией. Она навсегда останется в моем сердце.

В Донбассе люди уже не смогут отреагировать на патриотические коллекции так, как это было раньше. Они устали от неопределенности и от страха. Но в России этот тренд только начинается

Сейчас уже сделали столько патриотических проектов, что и без меня их хватит. Я продолжаю заниматься и поддерживать собачьи приюты, шью коллекции высокой моды и вечерние платья. Они все очень красивые, бархатные, расшитые камнями. Таким образом я лечу свою душу.