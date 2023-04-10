Спецоперация 10 апреля 2023, 11:38 «Гонят в мясорубку». Пушилин — об обстановке в Артемовске для ВСУ Пушилин заявил, что Украина гонит своих бойцов в мясорубку в Артемовске РИА «Новости»

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Украинским войскам не жалко собственных солдат, их «гонят в мясорубку» в Артемовске. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем видеообращении в Telegram-канале.

По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают освобождение города.

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«Противник не жалеет ни город, ни своих. Гонят в мясорубку», — сказал он.

Пушилин с рабочей поездкой прибыл в Артемовск. Он добавил, что более детальный рассказ о происходящем там подготовит чуть позже.

Командующий Восточной группировкой войск ВСУ Александр Сырский также побывал в этом населенном пункте и назвал ситуацию там для украинских сил сложной. Известно, что он встретился с личным составом бригад войск территориальной обороны, сухопутных и десатно-штурмовых войск. Сырский наградил военных, заслушал доклады командиров воинских частей, поставил задачи перед ними.