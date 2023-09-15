Спецоперация 15 сентября 2023, 03:14 «Гонит на убой». Пленный солдат ВСУ рассказал о смертельных приказах командования Военнопленный ВСУ Битюк: командование отправляет бойцов на штурм по минному полю Официальный сайт президента Украины

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Украинских военных отправили на штурм на Авдеевском направлении по минному полю. По словам военнопленного ВСУ Виталия Битюка, из трех таких групп по 20 человек почти никто не выжил. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Перед взятием в плен нас везли из Новопавловки в Авдеевку. По слухам от ребят, там были большие потери. Вечером нас привезли в Авдеевку, на утро нам поступил приказ идти в наступление на Опытное», — рассказал военнопленный из 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

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Он отметил, что в общей сложности выдвинулись три группы по 20 человек. Сам Битюк был в составе одной из групп.

«Без каких-либо уточнений просто погнали, вдоль неразминированной посадки, буквально по минному полю», — отметил военнопленный.

Украинские военные раскрыли себя, когда начали подрываться на минах. После этого российские силы открыли по ним огонь из всех средств. Битюк подчеркнул, что было очень много раненных и убитых. Сам он был контужен, а когда пришел в себя, то уже был в окружении российских солдат.

Командование ВСУ, как отметил военнопленный, «гонит на убой» личный состав во время штурмов Авдеевки и Опытного.

Еще один украинский военнопленный Александр Ольховик сообщил, что командиры ВСУ отправляют на штурм Опытного и Авдеевки в ДНР мобилизованных солдат, возраст которых превысил отметку в 50 лет. При этом им ранее говорили, что ввиду возраста их будут держать на третьей линии, добавили «Известия».