Россия услышала голос народа Донбасса, заявили в ДНР | 360°

Спецоперация 04 октября 2022, 00:50 Поделиться Telegram

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Viber Россия услышала голос народа Донбасса, заявили в ДНР Председатель Нарсовета ДНР Бидевка: Россия услышала голос народа Донбасса РИА «Новости»

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Госдума ратифицировала договор о вхождении ДНР в состав России. Для жителей Донбасса — это важнейшее историческое решение, заявил РИА «Новости» председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидевка.

«Для нас очень дорого то, что голос народа Донбасса услышан. Сразу же были приняты важнейшие решения, направленные на законодательное регулирование ключевых аспектов жизни людей в регионе в качестве субъекта Российской Федерации», — поделился он.

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По словам Бидевки, речь идет о социально-экономических гарантиях, а также о быстрой интеграции региона в состав России. Во вторник состоится заседание Совфеда, на которое он приглашен.

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Председатель Нарсовета ДНР подчеркнул, что сенаторы также поддерживают Донбасс. Они помогают наладить жизнь в новом российском регионе.

Президент России Владимир Путин 30 сентября подписал договоры о включении в состав РФ новых территорий. США осудили политику Москвы, предложив вынести этот вопрос на голосование в Совбезе ООН.

Однако позицию Вашингтона не поддержали Индия и Китай. Постпред КНР при международной организации Чжан Цзюнь заявил, что действия ООН должны быть направлены на урегулирование конфликта, а не на его разжигание.

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