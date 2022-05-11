Володин упрекнул США в попытке устроить голодомор на Украине

США ищет способы вывоза зерновых запасов с Украине на мировой рынок, тем самым обрекая эту страну на голод. Об этом в Telegram-канале написал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

«Вместо реальной помощи американцы забирают самое необходимое. Зерно нужно самой Украине, чтобы прожить до следующего урожая», — написал он.

Володин заявил, что поставки военной помощи США на 40 миллиардов долларов по ленд-лизу вгонят Украину в долговую яму.

«Украину все больше закредитовывают, но это никак не влияет на повышение благосостояния граждан и развитие страны», — заключил политик.

Президент США Джо Байден говорил, что изучаются варианты вывоза зерна с Украины. По его словам, эта мера сильно снизит цены на продукт на мировом рынке, написал RT.

Также ранее стало известно, что американский Конгресс одобрил выделение военной помощи Украине на 40 миллиардов долларов.