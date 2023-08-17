17 августа 2023, 05:52
Голодные бойцы ВСУ пересекли Днепр, чтобы сдаться в плен
РИА «Новости»: голодные бойцы ВСУ пересекли Днепр, чтобы сдаться в плен
Перешедший на сторону России украинский военнослужащий с двумя товарищами сдался в плен. Для этого бойцам пришлось переплыть Днепр, сообщило РИА «Новости».
«Находясь на крайней позиции по берегу реки Днепр днем, я заметил лодку. Ночью с двумя своими товарищами, которые тоже были со мной в целом согласны, мы переплыли на левый берег», — рассказал военный.
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Он добавил, что перед отправкой они нашли белую тряпку, которую привязали к палке. С собой солдаты взяли автоматы и гранатомет. Как признался собеседник агентства, ему тогда было очень страшно, так как по лодке могли начать стрелять свои же.
Российские военные задержали перебежчиков 8 августа. Бывший украинский боец объяснил, что главной причиной побега стало наплевательское отношение командиров. Офицеры, по его словам, бросили его подразделение без продуктов и подобающего оружия.
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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