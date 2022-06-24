«Голод как оружие». Глава МИД ФРГ выдвинула обвинение в адрес России
Глава МИД ФРГ Бербок обвинила РФ в использовании голода в качестве оружия
Ответственность за нынешнюю ситуацию с кризисом зерновых культур полностью лежит на плечах России, которая использует голод в качестве оружия. С этим заявлением на брифинге в Берлине выступила глава МИД Германии Анналена Бербок, написало РИА «Новости».
«Россия взяла мир в заложники, осознанно используя голод как оружие», — заявила она.
Глава немецкой дипломатии выразила солидарность со всеми странами, пострадавшими из-за ситуации с дефицитом зерна.
«Сейчас мы видим попытки переложить свою вину на других, хотя Россия сама блокирует порты в Черном море», — добавила Бербок.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале удивилась высказываниям Бербок, назвав их откровенной ложью. Дипломат напомнила, что именно Германия в первом квартале 2022 года ввезла в страну рекордное количество агропродукции на 3,4 миллиарда евро.
«Не похоже, чтобы немецкие власти на деле, а не на словах сильно волновали проблемы потенциального голода», — заключила Захарова.
Профессор РУДН Юрий Почта заявил RT, что подобные агрессивные высказывания Бербок связаны с попыткой демонизировать Россию в глазах мировой общественности.
Проблема с экспортом заблокированного на Украине зерна продолжается уже несколько месяцев. По предварительным оценкам, речь идет о 25 миллионах тонн пшеницы.