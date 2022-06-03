Гольмовский в ДНР обстреляли из миномета

Украинские войска обстреляли утром 3 июня населенный пункт Гольмовский, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Огонь велся в 06:55 из Новолуганского. Было выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров.

Накануне ВСУ многократно обстреливали Петровский район Донецка, Калининский, Никитовский и Центральный районы Горловки, Доломитное, Зайцево, Кировский и Червоногвардейский районы Макеевки, Михайловку, Ясиноватую, Пантелеймоновку, Гольмовский и Енакиево. Ранения получили мирные жители, разрушены дома и административные здания, некоторые улицы в столице республики были обесточены.