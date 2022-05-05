Гнать нечисть до западных границ

Вооруженные силы России подошли к важному этапу спецоперации — уничтожили военную технику в районе Кировограда и склад боеприпасов в Николаеве. Следующей целью может стать группировка войск у Краматорска, после уничтожения которой Украина останется без боеспособных сил. Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в колонке для «360» проанализировал последнюю сводку Минобороны России и сделал прогноз о дальнейшем продвижении российских военных.

Далее — прямая речь.

Цели ударов определяются исходя из общего оперативного замысла в соответствии с целями и задачами текущего этапа. Если раньше не считали нужным наносить удары по этим объектам, значит, они в тот момент не являлись первоочередными. На каждом этапе определяются объекты первой и второй очереди.

В Николаеве был крупный склад боеприпасов, доставленных из Европы, в Кировограде — техника на военном аэродроме Канатово. Там были снятые с хранения украинских ВВС и готовящиеся к вылету боевые самолеты. Удары по этим объектам были нанесены в связи с тем, что там были созданы эти запасы. До того как они были туда доставлены не было никакого смысла их атаковать.

После взятия Краматорска может понадобиться еще полторы-две недели на то, чтобы окончательно уничтожить эту группировку.

Фактически боеспособных сил у украинского правительства не останется

Отдельные части, безусловно, будут оказывать сопротивление, прикрываться мирным населением, но боеспособных хорошо подготовленных сил у украинского правительства не останется.

Там окружено около 60-70 тысяч человек. Их нужно принудить к капитуляции путем систематических авиационных, ракетных, артиллерийских ударов, в результате которых эти силы потеряют способность к дальнейшему сопротивлению.

После этого на западе Украины останутся только части второй очереди, сформированные из военно-обученного резерва.

Военно-обученного резерва на Украине мало, поскольку за 30 лет в стране не проводили практически ни одних полноценных сборов

Люди потеряли квалификацию. К тому же они получают иностранное вооружение, которое вообще никогда не изучали. Там боеспособность весьма и весьма ограниченная.

Из заявления российского президента о том, что мы решаем задачи денацификации Украины, следует, что речь идет о полном освобождении вплоть до польской границы. Если Россия остановится на полпути, это будет значить наше военное поражение. Я уверен, что мы пойдем до западной границы, освобождая Украину от нацистской нечисти.