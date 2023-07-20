20 июля 2023, 03:12
«Глушили нас». Офицер ВСУ пожаловался на успехи российских военных
Капитан 72-й бригады ВСУ Алымов признал высокую эффективность работы российской РЭБ
Российские подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) крайне эффективно противодействуют ВСУ. Об этом заявил капитан Вооруженных сил Украины 72-й бригады Сергей Алымов. Свое мнение он высказал в интервью YouTube-каналу Yuriy Romanenko.
Алымов отметил, что у ВС России такой РЭБ, что он по рации не слышал человека, которого при этом видел.
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«Я его вижу, но не слышу, а рация должна брать на пять километров. <…> Они нас глушили, это просто жесть. <…> У них РЭБ очень, очень сильный», — заявил офицер ВСУ.
Технологии радиоэлектронной борьбы, как напомнил Алымов, развивались еще во времена СССР. Однако Украина, по его словам, в отличие от российских инженеров, в итоге «забила» на улучшение этих технологий.
Российские подразделения РЭБ в зоне СВО эффективно глушат GPS-сигнал западного оружия и техники, которые поставляются ВСУ. Это касается и тех моделей, которые раньше считались неуязвимыми, написали авторы статьи в журнале The Economist. Издание пришло к выводу, что существующие системы GPS имеют свои минусы. А на разработку новых потребуются годы.
ВСУ
Россия
Специальная военная операция РФ на Украине
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