Спецоперация 20 июля 2023, 03:12 «Глушили нас». Офицер ВСУ пожаловался на успехи российских военных Капитан 72-й бригады ВСУ Алымов признал высокую эффективность работы российской РЭБ РИА «Новости»

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Российские подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) крайне эффективно противодействуют ВСУ. Об этом заявил капитан Вооруженных сил Украины 72-й бригады Сергей Алымов. Свое мнение он высказал в интервью YouTube-каналу Yuriy Romanenko.

Алымов отметил, что у ВС России такой РЭБ, что он по рации не слышал человека, которого при этом видел.

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«Я его вижу, но не слышу, а рация должна брать на пять километров. <…> Они нас глушили, это просто жесть. <…> У них РЭБ очень, очень сильный», — заявил офицер ВСУ.

Технологии радиоэлектронной борьбы, как напомнил Алымов, развивались еще во времена СССР. Однако Украина, по его словам, в отличие от российских инженеров, в итоге «забила» на улучшение этих технологий.

Российские подразделения РЭБ в зоне СВО эффективно глушат GPS-сигнал западного оружия и техники, которые поставляются ВСУ. Это касается и тех моделей, которые раньше считались неуязвимыми, написали авторы статьи в журнале The Economist. Издание пришло к выводу, что существующие системы GPS имеют свои минусы. А на разработку новых потребуются годы.