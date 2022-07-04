Главу Северодонецка назначили в ЛНР

Назначен глава освобожденного от националистов Северодонецка, начался поиск кандидатуры на пост главы Лисичанска. Об этом объявил в эфире «России 24» глава ЛНР Леонид Пасечник, сообщил ТАСС.

«Буквально в субботу мной был подписан указ о создании администрации Северодонецка, был назначен глава. К сожалению, пока кандидатуры [на должность главы Лисичанска] нет», — сказал он.

Незадолго до этого Леонид Пасечник назначил Андрея Еременко, который до этого занимал пост замминистра, министром связи и массовых коммуникаций ЛНР.

Минобороны РФ сообщило об освобождении Северодонецка 25 июня, Лисичанска и в целом ЛНР — 3 июля. Теперь луганские войска помогут ДНР освободить Краматорск, Славянск и Авдеевку.