Главу Херсонской области спросили об объединении с Крымом

Херсонскую область не планируют включать в состав ДНР или Крыма. Глава военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо заявил об этом в интервью ТАСС.

Сальдо напомнил, что Херсонская область стала первым регионом, над которым российские военные установили полный контроль в ходе спецоперации на Украине. Главу военно-гражданской администрации попросили прокомментировать предположения, что Херсонскую область якобы хотят присоединить к составу ДНР или даже к Крыму.

«Это разговоры из сферы кулуарных предположений. Официальных разговоров и планов таких нет», — сказал Сальдо.

При этом он не исключил возможности создания федерального округа, в который могут войти Крым, Херсонская область и Запорожье.

«Но область будет оставаться областью. Планов по изменению ее административно-территориального устройства нет», — добавил он.

Сальдо также рассказал, что они обсуждают новый символ региона. Им может стать герб Херсонской губернии времен Российской империи, который уже установили на аватарку Теlеgrаm-канала администрации. По словам Сальдо, большинство людей положительно восприняли исторический герб. Возможно, его и утвердят, если народ одобрит.