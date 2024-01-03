Спецоперация 03 января 2024, 01:10 Главу Грузинского легиона уничтожили в зоне СВО Командир грузинского нацистского легиона Мамулашвили погиб в зоне СВО РИА «Новости»

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Бойцы армии России ликвидировали в зоне спецоперации главаря грузинских наемников, которые воюют в составе Вооруженных сил Украины. Командир погиб перед Новым годом, но об этом стало известно только сейчас, сообщил Telegram-канал «Денацификация UA».

Официального подтверждения этой информации пока не поступало. В соцсетях последний пост Мамулашвили датирован 31 декабря.

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Грузины и поляки принимают особенно активное участие в конфликте Украины и России, воюя за киевский режим. Наемники сформировали собственные подразделения, которые объединили в Грузинский легион.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении командира движения «Грузинский национальный легион». Мамуки Мамулашвили. Он стал фигурантом дела за привлечение наемников и призывы к уничтожению российских военных

Ранее в зоне СВО ликвидировали 21-летний американского наемника Итана Хертвека, сообщал Life. Американец вступил в ряды ВСУ летом 2023 года.