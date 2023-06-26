Спецоперация 26 июня 2023, 23:15 Главную помеху для успеха контрнаступления ВСУ назвали в США The War Zone: российская авиация и минные поля стали главной проблемой для наступления ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские самолеты и вертолеты, а также минные поля стали главной помехой на пути контрнаступления ВСУ. Такое мнение высказали обозреватели американского сайта The War Zone.

«Из-за минных полей и российской авиации это контрнаступление проходит для Украины очень непросто. Винтокрылы особенно бесят ВСУ», — сказано в статье.

Реклама

Авторы отметили, что сильная авиация Вооруженных сил России буквально сковывает действия украинских боевиков. Именно поэтому украинские чиновники во главе с президентом Владимиром Зеленским не перестают выпрашивать у западных союзников истребители F-16.

Ранее другие военные обозреватели с сайта 19FortyFive назвали российский вертолет Ка-52 «суперхищником». Ударные «Аллигаторы» постоянно всплывают в американской аналитике. Они могут свободно поражать противника противотанковыми ракетами и даже продолжать выполнять боевые задачи с оторванной хвостовой частью.