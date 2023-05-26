Эксклюзив 26 мая 2023, 04:27 «Главное знать, что ты делаешь». Боец рассказал о тренировках в зоне СВО «360»: инструктор назвал главный принцип тренировки добровольцев в зоне СВО

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Корреспондент «360» Елена Кононова побывала на тренировке в зоне СВО и пообщалась с добровольцами, которых тренируют на линии боевого соприкосновения. Инструктор с позывным Барсук рассказал, что самое главное в подготовке бойцов.

Подразделение занимается подготовкой личного состава. Без нее на линии боевого соприкосновения делать нечего. Это не просто учебка — здесь боевые гранаты, боевые патроны. Под звуки вражеской канонады инструктор рассказал добровольцам, как прикрывать своих при штурме. Самое главное, по его словам, четко понимать, что ты делаешь.

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«Самое главное знать, что ты делаешь. Если начинается паника, то в принципе уже все. Если бежишь в окопы и не понимаешь, что будешь дальше делать, это уже все, ты явно 200-й (убитый — прим. ред.)», — рассказал боец.

В обстановке учебного боя добровольцы отработали штурм населенного пункта.

«У нас все получится!» — сказал после тренировки один из бойцов.

«Меня дома ждут жена, дети мать брат, отец. Мы вернемся, мы победим», — добавил другой доброволец.

Российские военнослужащие продолжают освобождать территории. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВКС РФ наносят удары по оккупированной части Запорожской области.