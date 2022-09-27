Главком ВСУ назвал начальника Генштаба ВС РФ Герасимова умнейшим человеком | 360°

Спецоперация 27 сентября 2022, 08:43 Поделиться Telegram

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Viber Главком ВСУ назвал начальника Генштаба ВС РФ Герасимова умнейшим человеком Главком ВСУ Залужный: начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов — умнейший из людей РИА «Новости»

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Начальник Генштаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны РФ, генерал армии Валерий Герасимов — талантливый военный стратег и умнейший из людей. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный журналу Time.

«Я учился у Герасимова. Я читал все, что он когда-либо писал.<…> Он умнейший из людей, мои ожидания от него были огромными», — сказал Залужный.

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Он обратил внимание, что вырос на российской военной доктрине и до сих пор считает, что вся военная наука находится в России. Залужный признался, что в своем кабинете хранит полное собрание сочинений главы российского Генштаба.

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Герасимов возглавил Генштаб Вооруженных сил России в ноябре 2012 года. До этого он командовал войсками Центрального военного округа.

Ранее Герасимов сообщил о готовности пресекать провокации украинских властей в Донбассе. По его словам, поставка Украине оружия подталкивает ее к опасным шагам. Речь идет об американских противотанковых комплексах Javelin и турецких беспилотниках Bayraktar, которые используют украинские военные

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