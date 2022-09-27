Главком ВСУ назвал начальника Генштаба ВС РФ Герасимова умнейшим человеком | 360°

Все новости

Общество

27 сентября 2022, 16:55

«Консервы, вторые блюда и сладкое». Какие продукты включили в сухпаек для мобилизованных

Мир

27 сентября 2022, 16:47

Названы предварительные данные по результатам референдумов по вхождению в состав России

Реклама

Подмосковье

27 сентября 2022, 16:38

Еще 38 участков отдадут предпринимателям Подмосковья по программе «Земля за рубль»

Эксклюзив

27 сентября 2022, 16:35

Россия отказалась от «Оскара». Гендерно-расовая повестка в кино не вызывает интереса

Подмосковье

27 сентября 2022, 16:33

Подмосковные аграрии заготовили около 100 тысяч тонн сена для животных на зиму

Эксклюзив

27 сентября 2022, 16:29

«Чтобы наши земляки перестали погибать». Жительницы Донбасса объяснили, почему им важен референдум

Культура

27 сентября 2022, 16:25

Исполнительный продюсер «Дома Дракона» покинет свой пост

Мир

27 сентября 2022, 16:22

Попытки Киева сорвать референдум в ДНР назвали провалом

Мир

27 сентября 2022, 16:10

Франция организует подготовку боевиков ВСУ в Польше

Спецоперация

27 сентября 2022, 08:43

Главком ВСУ назвал начальника Генштаба ВС РФ Герасимова умнейшим человеком

Главком ВСУ Залужный: начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов — умнейший из людей

Читать 360tv в

Начальник Генштаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны РФ, генерал армии Валерий Герасимов — талантливый военный стратег и умнейший из людей. Об этом заявил  главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный журналу Time.

«Я учился у Герасимова. Я читал все, что он когда-либо писал.<…> Он умнейший из людей, мои ожидания от него были огромными», — сказал Залужный.

Реклама

Он обратил внимание, что вырос на российской военной доктрине и до сих пор считает, что вся военная наука находится в России. Залужный признался, что в своем кабинете хранит полное собрание сочинений главы российского Генштаба.

Реклама

Герасимов возглавил Генштаб Вооруженных сил России в ноябре 2012 года. До этого он командовал войсками Центрального военного округа.

Ранее Герасимов сообщил о готовности пресекать провокации украинских властей в Донбассе. По его словам, поставка Украине оружия подталкивает ее к опасным шагам. Речь идет об американских противотанковых комплексах Javelin и турецких беспилотниках Bayraktar, которые используют украинские военные

Минобороны РФ

ВСУ

Специальная военная операция РФ на Украине

1

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама