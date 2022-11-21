21 ноября 2022, 07:59
Главком Сухопутных войск вручил ордена и медали героям спецоперации
Главком Салюков наградил военнослужащих за мужество и героизм в зоне СВО
Минобороны РФ показало видео церемонии награждения военнослужащих, которые проявили мужество и героизм в ходе спецоперации. Ордена и медали бойцам вручил главнокомандующий Сухопутных войск Олег Салюков.
«Героям вручили медали „За отвагу“, ордена Мужества и Георгиевский крест», — сообщили в военном ведомстве.
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Кроме того, десантников наградили ценными подарками от командующего Воздушно-десантными войсками.
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Олег Салюков поблагодарил личный состав и пожелал скорейшей победы.
Ранее российских военных на передовой наградили за мужество. Государственные награды и медали получили военнослужащие ракетных и артиллерийских подразделений Западного военного округа.
Награжденный президентом Владимиром Путиным экипаж катера «Арарат» вывез в безопасные районы 6,7 тысячи жителей Херсонской области. Моряки удостоились награды за мужество и самоотверженность при исполнении долга в экстремальных условиях.
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