Спецоперация 21 ноября 2022, 07:59 Главком Сухопутных войск вручил ордена и медали героям спецоперации Главком Салюков наградил военнослужащих за мужество и героизм в зоне СВО

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Минобороны РФ показало видео церемонии награждения военнослужащих, которые проявили мужество и героизм в ходе спецоперации. Ордена и медали бойцам вручил главнокомандующий Сухопутных войск Олег Салюков.

«Героям вручили медали „За отвагу“, ордена Мужества и Георгиевский крест», — сообщили в военном ведомстве.

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Кроме того, десантников наградили ценными подарками от командующего Воздушно-десантными войсками.

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Олег Салюков поблагодарил личный состав и пожелал скорейшей победы.

Ранее российских военных на передовой наградили за мужество. Государственные награды и медали получили военнослужащие ракетных и артиллерийских подразделений Западного военного округа.

Награжденный президентом Владимиром Путиным экипаж катера «Арарат» вывез в безопасные районы 6,7 тысячи жителей Херсонской области. Моряки удостоились награды за мужество и самоотверженность при исполнении долга в экстремальных условиях.