07 января 2023, 13:45
Главаря украинского националистического батальона «Свобода» уничтожили в Артемовске
МВД ЛНР: одного из главарей нацбатальона «Свобода» Полищука ликвидировали в Артемовске
Российские военные ликвидировали в Артемовске одного из главарей украинского националистического батальона «Свобода». Об этом сообщил в Telegram-канале советник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев.
«Сообщают, что в Артемовске нашими войсками ликвидирован один из главарей украинского нацбата „Свобода“», — написал он.
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Киселев уточнил, что речь идет об Александре Полищуке с позывным Альпинист. Националист был уроженцем Белой Церкви.
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Ранее издание «Военное обозрение» сообщило о прорыве обороны ВСУ около поселка Опытное в районе Артемовска. Наступление подразделения ВС РФ продолжают в городской черте Марьинки в районе Авдеевки.
По информации военного корреспондента Семена Пегова, российские военные также прорвали оборону противника в Соледаре. По его данным, во время наступления ВС РФ удалось освободить село Бахмутское. Фланговые прорывы российских бойцов вынудили ВСУ отступать на север.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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