Глава Запорожской области предупредил о подготовке Украиной провокации с жертвами | 360°

Спецоперация 03 октября 2022, 02:55 Поделиться Telegram

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Viber Глава Запорожской области предупредил о подготовке Украиной провокации с жертвами Глава Запорожской области Балицкий: Украина может готовить провокацию с жертвами РИА «Новости»

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Власти Украины закрыли проезд на освобожденные территории Запорожской области. По словам главы региона Балицкого, они могут готовить новую провокацию с жертвами.

«Киевский режим в одностороннем порядке полностью заблокировал выезд через свой контрольно-пропускной пункт в сторону КПП Васильевка на освобожденную часть Запорожской области. <…> Можно предположить, что с их стороны готовится такая же трагедия, как произошла 30 сентября», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

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В этот день украинские войска ударили из артиллерии по колонне машин с мирными людьми. Автомобили стояли на выезде в освобожденную часть Запорожской области. Жертвами атаки стали 30 человек. Пострадали 88 мирных жителей.

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По словам главы региона, Украина специально создает препятствия для людей, которые желают уехать из опасных мест. Он подчеркнул, что власти нарушают права населения, ограничивая свободу передвижения.

«Людей взяли в заложники, делая из них сакральных жертв своих интересов», — заявил Балицкий.

Он уточнил, что КПП Васильевка открыт тех, кто хочет попасть на освобожденную территорию Запорожской области.

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