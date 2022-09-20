Глава военного комитета НАТО заявил, что альянс не воюет с Россией на Украине | 360°

Спецоперация 20 сентября 2022, 18:29 Поделиться Telegram

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Viber Глава военного комитета НАТО заявил, что альянс не воюет с Россией на Украине Адмирал Бауэр сказал, что НАТО не сражается с Россией на Украине РИА «Новости»

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Североатлантический альянс (НАТО) не сражается с Россией на территории Украины, такое заявление в интервью ERR сделал председатель военного комитета организации адмирал Роб Бауэр.

По его словам, поставки западных вооружений и финансовая помощь со стороны ЕС и США не являются признаком прямого противостояния с Россией. Он отметил, что такой статус взаимоотношений станет реальным в случае нападения

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«НАТО не находится в состоянии войны с Россией. Я должен заявить об этом очень четко», — заявил Бауэр.

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Он отметил, что прямой вооруженный конфликт возможен, если Россия нападет на страну-члена НАТО. По его словам, при таком развитии событий альянс намерен защищать каждую пядь территории своего союзника.

Также Бауэр оценил конфликт на Украине. Он сказал, что исход текущей ситуации зависит лишь от самой страны, на территории которой Россия проводит спецоперацию. По его словам, первостепенной задачей поддержки со стороны НАТО является лишь сохранение украинского суверенитета.

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