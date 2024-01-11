Спецоперация 11 января 2024, 18:50 Глава ВМС Украины признал, что Россия научилась противодействовать морским дронам ВСУ Глава ВМС Украины: ВС РФ научились бороться с морскими дронами ВСУ Unsplash

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Российские войска научилась успешно противодействовать морским дронам ВСУ, признал командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа. В беседе с местным изданием «Украинская правда» он заявил о необходимости сменить тактику.

Неижпапа отметил, что эффективность какой-либо технологии можно понять по тому, получается ли у противника разработать противодействие. Некоторые хитрости ВСУ, которые использовались последние два года, уже не будут работать в 2024-м.

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«Поэтому надо менять тактику, менять технические характеристики всего, что вы делаете», — сказал Неижпапа, добавив, что у России очень мощный промышленный комплекс.

По словам зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, Россия применила на Украине уже все виды вооружения за исключением ядерного. Он подчеркнул, что недавние атаки на украинские объекты подтверждают эффективность российского ОПК.