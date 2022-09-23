Власти Херсонской области назвали плюсы от присоединения региона к России | 360°

Спецоперация 23 сентября 2022, 10:06 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Власти Херсонской области назвали плюсы от присоединения региона к России Правительство Херсонщины назвало объединение с РФ торжеством исторической справедливости РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вхождение Херсонской области в состав России откроет новые возможности для возрождения края. Об этом заявил глава правительства освобожденной части Херсонской области Сергей Елисеев. Его слова процитировал ТАСС.

Среди новых возможностей он отметил экономический, социальный и культурный потенциалы региона.

Реклама

«Вхождение в состав Российской Федерации станет торжеством исторической справедливости и позволит обезопасить территорию нашей области», — добавил Елисеев.

Реклама

Елисеев также призвал жителей региона принять участие в референдуме по этому вопросу. Сам старт голосования он назвал важным историческим днем. По его словам, во время проведения референдума — с 23 по 27 сентября — жители освобожденной части Херсонской области выберут будущее родного края. Елисеев добавил, что участие в референдуме является проявлением гражданского долга.

0 0 0 2 0 0