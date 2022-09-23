Власти Херсонской области назвали плюсы от присоединения региона к России | 360°

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Власти Херсонской области назвали плюсы от присоединения региона к России

Правительство Херсонщины назвало объединение с РФ торжеством исторической справедливости

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Вхождение Херсонской области в состав России откроет новые возможности для возрождения края. Об этом заявил глава правительства освобожденной части Херсонской области Сергей Елисеев. Его слова процитировал ТАСС.

Среди новых возможностей он отметил экономический, социальный и культурный потенциалы региона.

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«Вхождение в состав Российской Федерации станет торжеством исторической справедливости и позволит обезопасить территорию нашей области», — добавил Елисеев.

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Елисеев также призвал жителей региона принять участие в референдуме по этому вопросу. Сам старт голосования он назвал важным историческим днем. По его словам, во время проведения референдума — с 23 по 27 сентября — жители освобожденной части Херсонской области выберут будущее родного края. Елисеев добавил, что участие в референдуме является проявлением гражданского долга.

Референдум в Херсонской области 2022

Референдумы о присоединении к России

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