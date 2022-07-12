Глава ВГА Каховского района: 187 жителей Новой Каховки пострадали от ночного обстрела города

В результате ночного обстрела Новой Каховки пострадали почти 190 человек, из них 90 уже получили медицинскую помощь. Об этом сообщил глава районной военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Леонтьев. Его слов процитировал ТАСС.

«Сегодня 187 человек обратились уже как пострадавшие. На настоящий момент 90 человек получили медицинскую помощь», — сказал он.

По словам Леонтьева, еще утром количество пострадавших не превышало 30 человек. При этом в статистике не учитывали мелкие порезы. Сам учет вели только по количеству жителей, обратившихся за медпомощью.

Также Леонтьев сообщил, что спасатели ищут людей под завалами, а сотрудники специализированных служб участвуют в разминировании неразорвавшихся снарядов.

Ранее глава районной ВГА заявлял, что из-под завалов удалось спасти шестерых детей. Эти слова Леонтьева процитировал RТ. Еще семь человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Ночные обстрелы Новой Каховки со стороны ВСУ из HIMARS унесли жизни по меньшей мере пяти человек.