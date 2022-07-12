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    12 июля 2022, 18:06

    Глава ВГА Каховского района: 187 жителей Новой Каховки пострадали от ночного обстрела города

    Глава ВГА Каховского района собщил, что медики оказали помощь 90 жителям Новой Каховки

    Александр Иванов

    В результате ночного обстрела Новой Каховки пострадали почти 190 человек, из них 90 уже получили медицинскую помощь. Об этом сообщил глава районной военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Леонтьев. Его слов процитировал ТАСС.

    Глава ВГА Каховского района: 187 жителей Новой Каховки пострадали от ночного обстрела города

    «Сегодня 187 человек обратились уже как пострадавшие. На настоящий момент 90 человек получили медицинскую помощь», — сказал он.

    По словам Леонтьева, еще утром количество пострадавших не превышало 30 человек. При этом в статистике не учитывали мелкие порезы. Сам учет вели только по количеству жителей, обратившихся за медпомощью.

    Также Леонтьев сообщил, что спасатели ищут людей под завалами, а сотрудники специализированных служб участвуют в разминировании неразорвавшихся снарядов.

    Ранее глава районной ВГА заявлял, что из-под завалов удалось спасти шестерых детей. Эти слова Леонтьева процитировал . Еще семь человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Ночные обстрелы Новой Каховки со стороны ВСУ из HIMARS унесли жизни по меньшей мере пяти человек.