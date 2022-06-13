Глава Святогорска Владимир Бандура принял предложение главы ДНР Дениса Пушилина возглавить администрацию города после его освобождения от националистов. Об этом сообщил ТАСС.

«В сложное время Владимир Владимирович [Бандура] не покинул свой пост, его уважают и поддерживают жители, поэтому предложил ему занять пост главы администрации города Святогорска», — сказал Пушилин.

Сроки формирования новой администрации Святогорска пока неизвестны.

Также он отметил, что мэр города ждал прихода союзных войск и высказывался в поддержку спецоперации России на Украине.

Пушилин рассказал и о влиянии ВСУ на жителей города. По его словам, население Святогорска на себе испытало «террористическое поведение» украинских военных. Об этом Пушилину рассказал Бандура. Встреча главы ДНР и мэра Святогорска прошла 13 июня.

Ранее недалеко от Святогорска саперы обнаружили несколько снарядов, оставленных украинскими националистами. Всего в нацпарке «Святые горы», часть которого находится рядом с городом, только за сутки обнаружили 126 взрывных устройств. Такие данные привело Минобороны 9 июня.