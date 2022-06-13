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    13 июня 2022, 12:46

    Глава Святогорска согласился остаться в должности после освобождения города — СМИ

    Глава Святогорска сохранит пост за собой в новой администрации города

    Александр Иванов

    Глава Святогорска Владимир Бандура принял предложение главы ДНР Дениса Пушилина возглавить администрацию города после его освобождения от националистов. Об этом сообщил ТАСС.

    Глава Святогорска согласился остаться в должности после освобождения города — СМИ

    «В сложное время Владимир Владимирович [Бандура] не покинул свой пост, его уважают и поддерживают жители, поэтому предложил ему занять пост главы администрации города Святогорска», — сказал Пушилин.

    Сроки формирования новой администрации Святогорска пока неизвестны.

    Также он отметил, что мэр города ждал прихода союзных войск и высказывался в поддержку спецоперации России на Украине.

    Пушилин рассказал и о влиянии ВСУ на жителей города. По его словам, население Святогорска на себе испытало «террористическое поведение» украинских военных. Об этом Пушилину рассказал Бандура. Встреча главы ДНР и мэра Святогорска прошла 13 июня.

    Ранее недалеко от Святогорска саперы обнаружили несколько снарядов, оставленных украинскими националистами. Всего в нацпарке «Святые горы», часть которого находится рядом с городом, только за сутки обнаружили 126 взрывных устройств. Такие данные привело Минобороны 9 июня.