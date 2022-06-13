Глава Святогорска назвал смешным дело о госизмене
Глава Святогорска Бандура назвал смешным дело о госизмене на фоне преступлений ВСУ
Глава Святогорска Владимир Бандура назвал смешным возбуждение против него дела о госизмене на Украине после преступных действий ВСУ в городе. Об этом он сообщил журналистам в понедельник, передал ТАСС.
Глава Святогорска заявил, что не воспринимает выдвинутые против него обвинения всерьез, учитывая действия киевского режима, который не щадит мирных жителей.
«Когда у тебя на глазах [украинские боевики] убивают полицейского при исполнении, а потом [на Украине] говорят тебе о госизмене — для меня это смешно», — сказал Бандура.
Он отметил, что Мариуполь и многие другие города уже убедились на своем примере, что украинские власти не жалеют простых людей.
«Я находился с жителями в подвале, когда были обстрелы. Мы же понимаем, откуда это все летит, били по жилым кварталам, чтобы нанести больше разрушений», — заявил он.
Бандура ранее по предложению главы ДНР Дениса Пушилина согласился возглавить администрацию Святогорска после освобождения города союзными войсками.