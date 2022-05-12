Глава СК поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела села в Белгородской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела села Солохи в Белгородской области со стороны украинских националистов. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи установят полную картину обстоятельств произошедшего и выявят конкретных лиц из украинской армии, причастных к инциденту.

Следком располагает информацией, что накануне украинские военные нанесли удар по населенному пункту Солохи в Белгородской области, один человек погиб.

Региональное Министерство здравоохранения уточнило, что при атаке ВСУ также пострадали шесть человек.

Жители области в социальных сетях поделились кадрами последствий обстрела. Удар пришелся на жилой сектор, пострадали дома и личный автотранспорт жителей.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что власти региона вывезут население села Солохи в безопасное место.