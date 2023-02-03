Спецоперация 03 февраля 2023, 15:42 Глава Росгвардии сообщил о росте числа европейских наемников в зоне СВО Глава Росгвардии Золотов: число наемников из Европы увеличилось в зоне спецоперации Ministry of Defense of Ukraine

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Глава Росгвардии Виктор Золотов в ходе совещания в Херсонской области заявил об увеличении числа наемников из Европы в зоне специальной операции на Украине. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам Золотова, наемники оказались хорошо подготовлены. Известно, что они получили боевой опыт во время участия в других международных конфликтах.

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Глава Росгвардии добавил, что иностранцам эффективно противостоят бойцы его ведомства. По его мнению, росгвардейцы показывают более высокий профессионализм.

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Золотов на совещании выслушал доклады об обстановке в Херсонской области, а также отдал поручение обеспечить подразделения Росгвардии всем необходимым.

Минобороны на ежедневном брифинге сообщило, что российские силы нанесли удар по американской РСЗО HIMARS на Херсонском направлении.