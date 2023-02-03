03 февраля 2023, 15:42
Глава Росгвардии сообщил о росте числа европейских наемников в зоне СВО
Глава Росгвардии Золотов: число наемников из Европы увеличилось в зоне спецоперации
Глава Росгвардии Виктор Золотов в ходе совещания в Херсонской области заявил об увеличении числа наемников из Европы в зоне специальной операции на Украине. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По словам Золотова, наемники оказались хорошо подготовлены. Известно, что они получили боевой опыт во время участия в других международных конфликтах.
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Глава Росгвардии добавил, что иностранцам эффективно противостоят бойцы его ведомства. По его мнению, росгвардейцы показывают более высокий профессионализм.
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Золотов на совещании выслушал доклады об обстановке в Херсонской области, а также отдал поручение обеспечить подразделения Росгвардии всем необходимым.
Минобороны на ежедневном брифинге сообщило, что российские силы нанесли удар по американской РСЗО HIMARS на Херсонском направлении.
Росгвардия
Специальная военная операция РФ на Украине
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