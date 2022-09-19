Глава подконтрольной Киеву Николаевской области сбежал | 360°

Спецоперация 19 сентября 2022, 07:42 Поделиться Telegram

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Viber Глава подконтрольной Киеву Николаевской области сбежал Источники РИА «Новости»: главы подконтрольной Киеву Николаевской области Ким сбежал РИА «Новости»

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Руководитель подконтрольной Киеву Николаевской областной администрации Виталий Ким покинул Николаев, опасаясь ударов. Об этом РИА «Новости» сообщили подпольщики в соответствующем видео.

«По нашей информации, Кима сейчас нет в Николаеве, он уехал в Одессу. Видимо, боится прилетов по местам, где он употребляет кокс и бухает. И также мы не знаем, где он находится, поэтому мы подготовили вот такие листовки и в ближайшее время мы будем развешивать их по всему городу», — рассказал активист.

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Затем член подполья продемонстрировал листовку с фотографией беглеца и надписью на английском языке «Wanted» («Разыскивается»).

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Сообщается, что последнее видеообращение Ким опубликовал в Telegram-канале 11 сентября.

Ранее в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы Украины с 6 по 10 сентября потеряли на Николаево-Криворожском направлении более четырех тысяч бойцов, еще свыше восьми тысяч ранены. Российские военные уничтожили восемь пунктов управления противника и склады с боеприпасами.

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