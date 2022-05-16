Глава Пентагона рассказал министру обороны Украины о разговоре с Шойгу

Глава Пентагона Ллойд Остин рассказал министру обороны Украины Алексею Резникову о состоявшемся на прошлой неделе разговоре с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщило американское ведомство.

«Министр Остин предоставил последнюю информацию о своем разговоре с Шойгу 13 мая», — говорится в распространенном пресс-службой Пентагона сообщении.

Также глава Пентагона обсудил с министром Украины ситуацию в стране и нужды Киева. Главы американского и украинского ведомств «пообещали оставаться в тесном контакте», указано в сообщении Пентагона.

Разговор Шойгу и Остина состоялся 13 мая. Главы оборонных ведомств двух государств затронули вопросы международной безопасности, включая тему Украины, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. Остин призвал к прекращению огня на Украине и отметил важность поддержки линии связи. Разговор, как отмечалось, состоялся по инициативе американской стороны.

Эта беседа министров обороны двух держав стала первой с 18 февраля.