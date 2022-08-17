Глава парламента Крыма заявил об активизации агентуры Киева

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил об активизации агентуры киевского режима. Так он прокомментировал ситуацию с детонацией боеприпасов в районе Джанкоя.

«Детально обстоятельства джанкойского происшествия выяснит следствие, но очевидно уже сейчас: агентура террористического киевского режима получила сигнал активизироваться», — написал Константинов в своем Telegram-канале.

Он призвал в дальнейшем лишить Украину возможности совершать даже небольшие пакости. По словам главы парламента, у администрации страны нет никаких нравственных и моральных принципов.

«Если надо, они взорвут и Запорожскую АЭС, и все остальные АЭС, превратив Украину в радиоактивную пустыню. И не надо думать, что на такое их подталкивает спецоперация. Вспомните о работе американских биолабораторий, использовавших украинцев как подопытных крыс», — отметил Константинов.

Глава крымского парламента назвал неслучайным то, что миссию МАГАТЭ всеми силами пытаются не пустить на Запорожскую АЭС. При этом он подчеркнул, что беспредельный предатель в лице Украины является находкой для Запада, привыкшего манипулировать марионеточными режимами.