Глава парламента Крыма заявил об активизации агентуры Киева
Глава парламента Крыма Константинов заявил об активизации агентуры Киева
Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил об активизации агентуры киевского режима. Так он прокомментировал ситуацию с детонацией боеприпасов в районе Джанкоя.
«Детально обстоятельства джанкойского происшествия выяснит следствие, но очевидно уже сейчас: агентура террористического киевского режима получила сигнал активизироваться», — написал Константинов в своем Telegram-канале.
Он призвал в дальнейшем лишить Украину возможности совершать даже небольшие пакости. По словам главы парламента, у администрации страны нет никаких нравственных и моральных принципов.
«Если надо, они взорвут и Запорожскую АЭС, и все остальные АЭС, превратив Украину в радиоактивную пустыню. И не надо думать, что на такое их подталкивает спецоперация. Вспомните о работе американских биолабораторий, использовавших украинцев как подопытных крыс», — отметил Константинов.
Глава крымского парламента назвал неслучайным то, что миссию МАГАТЭ всеми силами пытаются не пустить на Запорожскую АЭС. При этом он подчеркнул, что беспредельный предатель в лице Украины является находкой для Запада, привыкшего манипулировать марионеточными режимами.