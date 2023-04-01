Спецоперация 01 апреля 2023, 09:21 Глава парламента Крыма спрогнозировал сроки переломного момента в конфликте на Украине Глава парламента Крыма Константинов: в 2023 году наступит переломный момент на Украине РИА «Новости»

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Переломный момент в украинском конфликте произойдет уже в 2023 году, нынешний киевский режим полностью потеряет свою власть. Таким прогнозом с РИА «Новости» поделился глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Победа России предопределена, в этом году будет переломный момент. Конфликт завершится полной потерей киевской хунтой власти в стране. То нацистское дерево, которое они так долго растили, рухнет», — сказал он.

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Константинов предрек, что Россия полностью вернет себе контроль над историческими территориями.

«Здесь многое совпадет: работа армии, которая подтянется под востребованные задачи, и наши усилия. Я общаюсь с ребятами на передовой, все меня убеждает, что события пойдут именно так», — добавил глава парламента региона.

Ранее Константинов заявил, что попытка украинской армии прорваться к Азовскому морю обернется для нее катастрофой. Он предположил, что после этого Украина начнет искать возможность договориться о мире.