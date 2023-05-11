Спецоперация 11 мая 2023, 23:32 Глава Новой Каховки призвал скептически отнестись к сообщениям о скоплении техники ВСУ на Днепре Глава Новой Каховки призвал скептически отнестись к сообщениям о скоплении техники ВСУ РИА «Новости»

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Информацию о скоплении катеров и техники ВСУ на правом берегу Днепра для возможной высадки на левобережье Херсонской области нужно воспринимать крайне скептически. Об этом ТАСС заявил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.

«К этим сообщениям нужно относиться крайне скептически. Сейчас здесь все спокойно, береговые линии максимально укреплены, стоят минные заграждения», — сказал он.

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По словам Леонтьева, преодолеть Днепр в таких условиях невозможно. К тому же, любая десантная операция ВСУ на этом направлении закончится только провалом.

Позже глава Новой Каховки написал в Telegram-канале, что «все абсолютно спокойно, все коммунальные службы на месте». Также он указал, что в населенном пункте есть электричество, вода, газ и интернет.

Серьезную активность со стороны украинских войск начали наблюдать 11 мая на целом ряде направлений. Как сообщил военный корреспондент Александр Поддубный, возможно, речь идет о начале анонсируемого контрнаступления.

Его коллега с сайта kp.ru Александр Коц уточнил в своем Telegram-канале, что танки ВСУ направились по объездной дороге Харькова в сторону границы РФ.