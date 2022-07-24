Глава Николаевской области заподозрил всех жителей в работе на Россию

Под подозрение в сотрудничестве с Россией попали все жители Николаевской области. Об этом заявил глава областной государственной администрации Виталий Ким в беседе с изданием The Telegraph.

Так глава украинского региона отреагировал на вопрос о закрытии города Николаева для проведения карательных рейдов по поиску противников киевского режима и уже сотрудничающих с российскими военными.

«Я подозреваю всех. Но у нас в городе их только несколько», — заявил Ким. Он добавил, что в ходе проверки задержали 10 человек по подозрению в сотрудничестве с представителями России.

Ким не исключил, что практику по закрытию украинских городов и походы по домам и квартирам в поисках диверсантов распространят на другие области. Он пояснил, что украинских правоохранителей научат вычислять предателей.

Член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько сравнил решение властей Николаевской области о закрытии города и проведении рейдов по поиску нелояльных с действиями нацистской Германии. Он напомнил, что там называли предателями всех, кто высказывал малейшее сомнение в решении властей.