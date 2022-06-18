Глава МВД Сербии поддержал позицию Путина по Косово и Донбассу

Признав самопровозглашенную республику Косово, Запад лишился права осуждать признание Россией ДНР и ЛНР, заявил глава МВД Сербии Александр Вулин. Он согласился с российским президентом Владимиром Путиным, который высказал такое мнение накануне во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Признав так называемое Косово как государство, Запад воспользовался правом сильного, а у этой палки два конца. В Сербии в 1999 году агрессией НАТО убито международное право, и ничто его не оживит на Украине», — сказал Вулин. Его процитировало РИА «Новости».

Министр отметил, что Россия ссылается на пример Запада и «те, кто ей этот пример дали, вряд ли имеют моральный аргумент, чтобы осуждать ее». Такой аргумент, возможно, появился бы, если бы западные страны «поняли свою ошибку и отозвали признание».

«Россия не меняет своей позиции и не признает так называемое (самопровозглашенное) Косово, даже если его признает весь мир. Сербия не признает так называемое Косово, и это важнее всего», — резюмировал Вулин.

Путин во время выступления на ПМЭФ заявил, что юридически действия России в Донбассе полностью соответствуют международному праву. Он напомнил о решении международного суда ООН по Косово, создавшем прецедент для признания независимости ДНР и ЛНР Россией.