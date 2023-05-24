Спецоперация 24 мая 2023, 12:55 Глава Минздрава Коми отправится в зону СВО Глава Минздрава Коми Дягилев объявил, что отправится в зону СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев заявил о решении отправиться на службу в зону спецоперации. Объявление об этом он сделал в своем Telegram-канале.

«Несколько раз был в рабочих поездках на территории Донецкой и Луганской республик. Я видел, что там происходит, в каком важном деле принимают участие мои коллеги, врачи, военнослужащие и граждане всей России», — пояснил Дягилев.

Реклама

По мнению и. о. министра, его многолетний опыт работы травматологом и знания реабилитационной работы будут необходимы и востребованы на передовой. Также он попросил поддержать его решение и тех коллег, кто захочет поступить аналогичным образом.

«Со своей стороны хочу заверить, что все проекты, мною начатые, все обещания <…> будут выполнены в полном объеме. Мы специально разрабатываем подробный организационный план», — уточнил Дягилев.

В пресс-службе администрации главы региона в комментарии ТАСС заявили, что действие контракта, который подписал Дягилев, начнется в ближайшие дни.

«По завершении всех мероприятий в Минздраве Республики Коми он в конце недели отбывает в статусе контрактника в расположение, которое ему будет указано командованием», — уточнили в администрации.