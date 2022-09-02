Важное 02 сентября 2022, 13:10 Поделиться Telegram

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Viber Шойгу заявил о серьезных потерях ВСУ при попытке наступления Глава Минобороны Шойгу: Украина терпит серьезные потери при попытке наступления Источник фото: сайт Кремля

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Украина все еще пытается наступать в районе Николаева и на других направлениях, но несет значительные потери. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Российские войска на херсонско-николаевском направлении, в районе Александровки, вышли к административной границе Николаевской области. Военнослужащие ВС РФ освободили населенный пункт Благодатное.

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«Продолжается попытка наступления ВСУ на николаево-криворожском и других направлениях, противник несет значительные потери», — отметил Шойгу на селекторном совещании.

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Глава Минобороны РФ подчеркнул, что офис президента Украины Владимира Зеленского послал своих военных в наступление для создания «у западных кураторов иллюзии».

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